  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ’nün 'para kasası' zanlıları yakalandı
Gündem

FETÖ’nün 'para kasası' zanlıları yakalandı

Kütahya'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 'gaybubet evleri'ne eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında 'il ablası ve para kasası' konumunda olan kişilerin de yer aldığı 21 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 00:39:00 -
FETÖ’nün 'para kasası' zanlıları yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu bu sabah eş zamanlı olarak örgütün firari şüphelilerinin saklandığı evlere baskınlar düzenlendi. Evlere yapılan baskında gözaltına alınan 21 şüphelinin aralarında Kütahya’da örgütün ‘para kasası’ olduğu tespit edilen ve örgütün öğrenci yurdunda muhasebecilik yapan Y.U. , Adana ablası olduğu iddiasıyla aranan E.K., Kütahya ablası olduğu iddiasıyla aranan N.T. ve Polis Akademisi abisi olduğu iddiasıyla aranan S.Ç.'nin olduğu belirlendi. Ayrıca firari şüphelilerin sahte kimlikler kullandıkları anlaşıldı.

Dolar ve euroları peynir kutusuna saklamışlar

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, deterjan kutusunda çok sayıda gizlenmiş SIM kart, peynir kutusuna gizlenmiş rulo halinde dolar ve euro ele geçirildi. Ele geçirilen paraların 18 bin 720 dolar, bin 250 euro ve 58 bin TL olduğu tespit edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler
Gündem

Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler

Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Milletvekili Tural Genceliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu ..
Yunan lider Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması
Dünya

Yunan lider Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile görüşmelerin yeniden başlamasını 'doğru yönde cesaret verici adım' olarak tanımladı. Dı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay