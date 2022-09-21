FETÖ'nün "para kasası" Taner Nakıboğlu tahliye edildi

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Taner Nakıboğlu, babası Cahit, kardeşi Emre Nakıboğlu ve eski holding yöneticileri Emre Özkaya ile Mesut Çeven ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Nakıbolğu, çok uzun süredir cezaevinde bulunduğunu ve birçok ağır hastalığının olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar ise eski savunmalarını tekrar ederek, suçsuz olduklarını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Taner Nakıboğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, duruşmayı 23 Ocak 2023'e erteledi.

Yargıtay kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen Taner Nakıboğlu hakkındaki hükmü bozarak, eylemin "silahlı terör örgütüne üye olma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen Cahit Nakıboğlu ile 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen Emre Nakıboğlu hakkındaki kararları da bozan ceza dairesi, bu sanıkların önceki aşamalarda örgüte dair verdikleri ifadeleri göz önünde bulundurularak, verilen cezaların etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kararlaştırmıştı.

Yerel mahkemece, 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen sanıklar Emre Özkaya ile Mesut Çeven'in "muvazaalı arsa devirleri yaptıklarının" anlaşıldığı, bu eylemin de "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmişti.

Daire, 5 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı ile 42 şirketin müsaderesine ilişkin kararı onamıştı.