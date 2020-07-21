FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılardan birinin halen öğretmen, birinin müftülük personeli olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.