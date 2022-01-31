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Gündem FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
Gündem

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Denizli'de FETÖ'nün "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 eski emniyet personeli, 3 askeri okul öğrencisi ve 1 eski askeri personel olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 19:42:00 -
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, beş ayrı adrese operasyon düzenledi.

5 şüpheli yakalandı

Operasyonda, örgütün "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"nda faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 eski emniyet personeli, 3 askeri okul öğrencisi ve 1 eski askeri personel olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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