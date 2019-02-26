FETÖ'nün mahrem imamına 8 yıl 3 ay hapis Adana'da terör örgütü FETÖ'nün mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan Halit Bilkay, mahkeme tarafından 8 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imamları" arasında yer alan sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halit Bilkay, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı ise hazır bulundu. Sanık Bilkay, savunmasında, "mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Bilkay, "İddia edildiği gibi örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti, sanık Bilkay'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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