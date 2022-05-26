Fetö’nün kuklası

Yavuz Selim İstanbul

FETÖ’nün ürettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışına kaçacağı yalanını tekrar diline dolayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜRKEN üzerinden attığı yalanlar çürütülürken, kamuoyundan yalancı Kemal’e sert tepki geldi. TÜRKEN’i oluşturan TÜRGEV ve Ensar Vakfı, talebelerin barınma ve burs işlemleriyle ilgili kanuni prosedürler için ABD’li makamlara aktardıkları ve kamuoyuna açık olan belgelerin Kılıçdaroğlu tarafından iftira kampanyasına malzeme yapılmasının FETÖ kumpası görüntüsü verdiği yönünde açıklamayla yalanı yüzlerine çarptı. Daha önce Erdoğan’a karşı 128 milyar dolar yalanını dillendiren zihniyetin şimdi iftiralarını 30-40 milyon dolar seviyesine kadar düşürdüğünü söyleyen hukukçular, ETÖ ve FETÖ aklının Kılıçdaroğlu’nu kukla gibi oynattığını vurguladı.

Şirazeyi iyice şaşırdı

Konuya ilişkin konuşan Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Dr. Mehmet Sarı, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu şirazeyi şaşırdı. Artık dengesi bozuldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırabilecek bütün alanları tüketti. Geçmişteki tabiri caizse artık demode olmuş yollara tekrardan sevk oldu. 15 Temmuz kalkışması içerisinde Cumhurbaşkanımızın şahsı, evlatları, eşi ve torunları doğrudan silahların gölgesi altında bütün bunlara rağmen vatanının, ülkesinin, bayrağının istikametinde adım attı. Bu badireleri bertaraf etmiş bir kimseyi kalkıp ucuz ithamlarla büyük töhmet altında bırakmaya, hakaret etmeye, saldırmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun yapmış olduğu bu durum siyasi tükenmişliğini gösteriyor. Artık kendisinin toparlanma şansı da yoktur.”

Yolsuzluk kendi çevesinde

Avukat Sarı, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu kendi belediyelerine dönüp belediyelerine baksın. Örneğin İstanbul’da en büyük bütçeyi yöneten ilçelerden Kadıköy Belediyesi. Örneğin Maltepe, Avcılar ve diğerleri. Hepsinde hırsızlığı, yolsuzluğu, milletin parasının nasıl çarçur edilip de yandaşlara transfer edildiğinin gerçekliği var. Benzer durum CHP’nin eline geçen İBB’de de aynı. İBB’de 120 milyarlık belediye bütçesi buhar olup giderken ortada gözle görülür somut bir yatırım olmadığı gibi mevcut hizmetler bile büyük aksamalar yaşıyor. Belediye bütçelerini soyan, hırsızlık yapan Kılıçdaroğlu’nun kendi çevresi, kendi zaviyesidir. 200’ün üzerinde soruşturma ve takip yapılan Kadıköy Belediyesi’nde 30 civarında belediye çalışanı yolsuzluktan tutuklanırken, Kılıçdaroğlu kalkıp algıyı başka yere çevirerek bütün kaynakları ile somut, yapılan yardımlarla faaliyet yürüten, uluslararası master programı için yurt dışına çıkan gençlerimizin barınma ve burs ihtiyaçlarını karşılayan bir mekanizmayı hedef alması nasıl bir aklı evvelliktir? Uluslararası para trafiğinin denetimi altında olan TÜRKEN’e yönelik bu iftirayı dillendirmek bile abestir. Vakıf derneklere verilen destekleri illegal gibi gösteren bir Kılıçdaroğlu kafasıyla karşı karşıyayız. TÜRGEV’imiz, Ensar’ımız, İlim Yayma’mız bütün cemiyet ve vakıflarımız insanımızın helal parasının karşılığı olan kuruluşlardır. Kılıçdaroğlu zihniyetinde helal kavramını idrak olmadığı için işi kendinden biliyor.”

128 milyardan 60 milyona indiler!

Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği Genel Başkanı Mehmet Hakan Yılmaz da şunları ifade etti: “Kılıçdaroğlu daha önce FETÖ’nün yayın organı Samanyolu TV’de çıktığında da buna benzer ifadeler kullanıp ‘Yurtdışına kaçacak’ demiştir. TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın kendi iç işleyişiyle ilgili bir para transferi olduğunu görüyoruz. Buradan yola çıkarak Cumhurbaşkanımız ve ailesine bir iftira kampanyasına dönüştürülmesi alenen suçtur. Burada konuşulan rakam 50-60 milyon dolardır. Oysa Merkez Bankası üzerinden ‘128 milyar dolar nerede’ diyenler, şimdi Cumhurbaşkanı’nın 60 milyon dolarla yurt dışına kaçacağını söylüyor. Bu çelişkidir. Kılıçdaroğlu hakkında iftira ve hakaret gibi suçlardan manevi tazminat davası açılmalıdır. Bir bakıyorsunuz ‘sınav soruları yabancı öğrencilere verildi, bilmem kaç tane yabancı öğrenci üniversitelere sınavsız girecek’ dedi, yalan çıktı. 128 milyar dolar dedi, yalan çıktı. Ne dese yalan çıkıyor ve tazminat ödemeye mahkum ediliyor. Nasıl ağababaları FETÖ ile alakalı başarısızlığa uğramışsa, bu projede başarısızlığa uğramak istemiyorlar ve Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanabilmesi için yalan, iftira, hakaret her şeyi ona mübah görüyorlar.”