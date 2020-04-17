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Gündem

FETÖ'nün kritik ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

FETÖ’nün kilit ismi olarak bilinen ve hakkında arama kararı bulunan Rahmi Bıyık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2020-04-17 21:42:00 - 2020-04-17 21:51:33
FETÖ'nün kritik ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik aranan kilit isimlerinden Rahmi Bıyık’ın Londra’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ’nün kilit ismi olarak bilinen ve araması bulunan Rahmi Bıyık, yaşadığı Londra kentinde koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Tedavi altına alınan Bıyık’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. FETÖ'ye ait olduğu bilinen HÜRSİAD (Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bıyık aynı zamanda Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki mali işlerden sorumlu imamı olarak biliniyordu. Bunun yanı sıra bir sürede Büyük Birlik Partisinde (BBP) Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bıyık’ın adı son olarak Mansur Yavaş’ın CHP’den aday gösterildiğinde geçmişti.

FETÖ üyeliğinden aranıyordu

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün'ün ise Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasını sağlayan isimler arasında gösterdiği Rahmi Bıyık, açılan soruşturmalar kapsamında FETÖ üyeliğinden dolayı aranıyordu.

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Yorumlar

teoman

Hepsi aynı akıbete uğrarlar İnşallah..
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Mehmed

Ateşi bol olsun. Sıra baş şeytanda.
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