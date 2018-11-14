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FETÖ'nün Konya "Meram Eyalet İmamı" yakalandı!

FETÖ'nün sözde Konya "Meram Eyalet İmamı" Mehmet Çelebi ile eşi, Ankara'da "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde enselendi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:52
FETÖ'nün Konya "Meram Eyalet İmamı" yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Konya "Meram Eyalet İmamı" Mehmet Çelebi ile eşi, Ankara'da "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalandı.

Emniyet tespit etti

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şubesi ekiplerinin, yürüttükleri istihbarat çalışması sonucu, FETÖ'nün sözde Konya "Meram Eyalet İmamı" Mehmet Çelebi'nin kaldığı ev tespit edildi.

Operasyon düzenlendi, enselendiler

Bunun üzerine Yenimahalle ilçesinde "gaybubet" olarak bilinen hücre evine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Haklarında yakalama kararı bulunan Mehmet ve eşi Ayşe Çelebi gözaltına alındı.

Yapılan aramada, can yelekleri, cep telefonları, başkalarının adına düzenlenmiş sahte kimlikler, 11 bin 800 dolar, 5 bin 925 avro, 2 bin kron ve 4 bin 935 lira ele geçirildi.

Yaklaşık bir yıldır Ankara'da bulunduğu öğrenilen Çelebi ve eşinin ilk ifadelerinde, evdeki can yeleklerini deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak için kullanacaklarını itiraf ettikleri kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:52
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. Konya
  4. Meram
  5. FETÖ Konya Meram Eyalet imamı
  6. Mehmet Çelebi

YORUM YAZ

  • Atila SARUHAN Atila SARUHAN 7 dk önce
    Peki o can yeleklerini parçalayıp, gerçekten can yeleği olup olmadığına emniyet bakmadımı...???
Bugünkü Akit

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