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FETÖ'nün kilit ismiydi... Cezaevinde ölü bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği suçlamasıyla Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi.

01 Temmuz 2018 Pazar 22:55
FETÖ'nün kilit ismiydi... Cezaevinde ölü bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Güven'in, bugün saat 18.30 sıralarında koğuşunda kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

FETÖ'nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir'deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın sanıkları arasında bulunuyordu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 22:55
  1. Eskişehir
  2. Bolu
  3. Ankara
  4. Zeki Güven
  5. Sincan Cezaevi
  6. Fetullahçı Terör Örgütü
  7. FETÖ
  8. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • nn41 dk önce
    gizlicehapvermişlerdir
  • nurinuri1 sa önce
    fetöcüler zehirlemiştir onu yada başka şekil bir şey yaptılar konuşmasın diye, yapar onlar kesin öyledir
  • Tek CanTek Can1 sa önce
    .......
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