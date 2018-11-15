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FETÖ'nün kilit ismine baskın

FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, külçe külçe altın ele geçirilirken Fatih sorumluları yakalandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 21:38
FETÖ'nün kilit ismine baskın

'Gaybubet evleri' baskınlarından, külçe külçe altın ve paralarla izdivaç, talebe, muhacir ve Fatih sorumluları çıktı.

İstanbul’da aranan terör örgütü FETÖ yöneticisi 7 şüpheliye yönelik olarak yapılan yakalama çalışmalarında 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde, örgütün saklanma evleri olarak bilinen "gaybubet evleri" sorumlusu Kürşat kod isimli R.Ş. nin yakalandığı Rezidans dairede külçe külçe altın ile yüklü miktarda para ele geçirilirken, diğer baskınlarda örgütün sözde Fatih, muhacir, talebe ve izdivaç sorumluları yakalanıp gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ üyelerine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, 6 ay önce kimlikleri belirlenen 7 örgüt mensubun yakalanması için çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, aralarında örgütün saklanma evi olan ve "gaybubet evleri" olarak adlandırılan evlerinden sorumlu R.S.ninde bulunduğu 7 şüphelinin kaldıkları adresleri tespit etti.

Bayrampaşa'da yakalandı

Yapılan çalışmalarda 11 ayrı gaybubet evi adresi belirleyen ekipler adreslere de geçtiğimiz hafta eş zamanlı baskınlar düzenledi. Organize Şube ekiplerince yapılan baskınlarda, FETÖ’nün “Kürşat” kod ismiyle tanınan gaybubet evleri sorumlusu R.Ş Bayrampaşa’daki lüks bir rezidansta yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütünün firari isimlerine para ve barınma imkanı sağladığı belirlenen R.Ş.’nin kaldığı adreste külçeler halinde yaklaşık 2 kilo altın ele geçirildi. Çok sayıda telefon ve yüklü miktarda paranın yanısıra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait örgütsel dökümanların da ele geçirildiği baskınlarda, ele geçen para ve altınların banyo küvetinden çıktığı öğrenildi.

Lüks rezidansta ayrıca örgütün sözde Fatih sorumlusu Ş.A.’nın da yakalandığı öğrenildi. Ş.A.’nın örgütün “Fatih ili” olarak kodladığı bölgedeki tüm FETÖ’cü esnafları koordine eden isim olduğu öğrenilirken, düzenlenen baskınlarda, örgütün sözde Fatih ili yapılanmasında faaliyet gösteren ve FETÖ için “Himmet” toplayan Y.D.’isimli örgüt mensubunun da kaçarken üzerindeki yüklü miktarda parayla yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi.

Üniversite ve izdivaç sorulmuları da var

Yapılan operasyonda gözaltına alınan isimler arasında örgütün üst düzey sorumlularından Erkan kod isimli İ.S.nin de bulunduğu öğrenildi. Gaybubet evinde gözaltına alınan şüpheli dışında diğer isimlerinde FETÖ’nün sözde Bakırköy il yapılanmasında “üniversite ve muhacir mesulü” Gökhan kod isimli G.T. ve örgütün “İzdivaç sorumlusu” eşi N.T ile N.T’nin kardeşi B.E. olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp sorguya alınırken, ifade ve irtibatlarından alınan bilgiler doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni operasyonların hazırlığının yapıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 21:38
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. operasyon

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