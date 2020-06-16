FETÖ'nün 'kaos' hamlesine geçit verilmedi

İstanbul Emniyeti içerisinde temizlenen FETÖ’cülerin tarik ve senaryolarına izin verilmedi. Polis ekipleri azınlıkları hedef alan saldırıları zamana karşı bir yarışla kısa sürede aydınlattı. İşte zamana karşı yarışan polisin 4 olayı çözme öyküsü. Toplumun sinir uçlarına dokunan saldırılar zincirinin ilki 8 Mayıs cuma günü Bakırköy’deki Surp Asdvadzazin Klisesi’nin giriş kapısının yanıcı madde dökülerek ateşe verilmesiyle meydana geldi.

200 saatlik görüntü tarandı

Yapılan ihbar üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Terör, İstihbarat ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinin de desteğinde yapılan çalışmalarda kilise çevresine bulunan güvenlik kameralarını tek tek incelendi. Toplam 158 güvenlik kamerası ve MOBESE kamera kayıtlarındaki 200 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri şüphelinin taksiden indiği yeri ve sonrasında gittiği adresi belirledi. Yapılan operasyon sonrası saldırgan Murat K. olaydan 9 saat sonra adresinde yakalandı.

Zamana karşı yarış

Bakırköy’de kilise kapısını yakan şüphelinin yakalanmasının ardından ikinci tahrik 23 Mayıs cumartesi günü Üsküdar Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin kapısındaki haçın yerinden sökülmesiyle yaşandı. Kilisenin haçının yerinde olmadığının 3 gün sonra fark eden kilise vakfı emniyete başvurdu. Üsküdar İlçe Emniyeti ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 300 saatlik görüntüyü adeta zamanla yarışarak izleyen ekipler saldırganın kimliğine ulaştı ve kaçış güzergahını belirledi. Saldırgan Mazlum D. Olaydan 24 saat geçmeden Yavuztürk Mahallesi Ayvacı sokakta saklandığı evde yakalandı. (Yeni Şafak)