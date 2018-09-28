FETÖ'nün kadın mahrem imamı babaevinde enselendi
FETÖ'nün Adana'daki kadın hakim ve savcılardan sorumlu mahrem imamı olduğu öğrenilen Çanakkale'deki köy evinde saklandığı tespit edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.28 Eylül 2018 Cuma 11:39
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adana'daki kadın hakim ve savcılardan sorumlu mahrem imamı olduğu gerekçesiyle Çanakkale'de saklandığı köy evinde yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a yönelik incelemeler kapsamında kentteki kadın hakim ve savcılardan sorumlu mahrem imamın kimliğini belirledi.
BABA EVİNDE KALDIĞI TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri, zanlı Elif G'nin (34) Çanakkale'de babasına ait köy evinde kaldığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen polis, zanlıyı gözaltına alarak Adana'ya getirdi.
Zanlı Elif G'nin kocası Selim G'nin ise yaklaşık 2 yıl önce FETÖ'nün Adana mahrem yargı imamı olduğu iddiasıyla Kütahya'da tutuklandığı öğrenildi.
Öte yandan, kadın zanlının eşine ait ByLock yüklü 3 telefon hattından birini kullandığı belirlendi.
Elif G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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