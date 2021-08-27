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Gündem FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada 41 gözaltı kararı
Gündem

FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada 41 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i muvazzaf 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 11:22:00 -
FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada 41 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasından 5'i aktif görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ya da ihraç edilmiş 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

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