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Gündem FETÖ'nün iti bunu da yaptı! Alçaksınız, namussuzsunuz
Gündem

FETÖ'nün iti bunu da yaptı! Alçaksınız, namussuzsunuz

İsveç'te yaşayan FETÖ'cü firari sanık Today's Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, İsveç'te ırkçı siyasetçi Plaudan'ın Kur'an'ı Kerim yakmasını "ifade özgürlüğü" diyerek savundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 12:08:00 -
FETÖ'nün iti bunu da yaptı! Alçaksınız, namussuzsunuz

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in çeşitli kentlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ederken destek FETÖ'den geldi.

FETÖ'cü firarı sanık  Bülent Keneş, din ve vicdan özgürlüğünü hiçe sayarak, İsveç'te ırkçı siyasetçinin Kur'an'ı Kerim yakmasını demokrasinin bir gereği gibi gösterdi.

Keneş Tiwtter hesabından, ''İsveç’te yaşananlara dair: Tüm Batı demokrasilerinde (konusu ne olursa olsun) ifade özgürlüğü esastır. Hukuk koruması altındaki ifade özgürlüğünün provokasyona alet edilmesine karşı verilen tek cevabın aşırı sağcı provokatörlerin amaçladıkları gibi şiddet olması büyük ahmaklık'' skandal cümlelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Nuri

Böylece dindar bir cemaat olmadığınızı da ispat etmiş oldunuz. Acaba yakılan bir İncil olsaydı senin ve sahte peygamberinin tepkisi ne olurdu?

www

Bir müslüman bunu nasil savunabilir Allah cc Peygamber sav askina? Bunlar münafik, Kuranda kendileri icin belirtilen bütün sifatlara sahipler
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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