FETÖ'nün iti bunu da yaptı! Alçaksınız, namussuzsunuz

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in çeşitli kentlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ederken destek FETÖ'den geldi.

FETÖ'cü firarı sanık Bülent Keneş, din ve vicdan özgürlüğünü hiçe sayarak, İsveç'te ırkçı siyasetçinin Kur'an'ı Kerim yakmasını demokrasinin bir gereği gibi gösterdi.

Keneş Tiwtter hesabından, ''İsveç’te yaşananlara dair: Tüm Batı demokrasilerinde (konusu ne olursa olsun) ifade özgürlüğü esastır. Hukuk koruması altındaki ifade özgürlüğünün provokasyona alet edilmesine karşı verilen tek cevabın aşırı sağcı provokatörlerin amaçladıkları gibi şiddet olması büyük ahmaklık'' skandal cümlelerini kullandı.