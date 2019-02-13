FETÖ'nün iki kritik ismi kaçarken yakalandı FETÖ'nün firari emniyet müdürü Osman Karakuş ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçarken Muğla'da yakalandı

FETÖ'den aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, İstanbul'dan hava yoluyla Dalaman'a geldi. Havalimanında polis, şüpheli hareketler sergileyen Üner'i durdurup, kontrol etti. Kullandığı kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan Zahide Üner, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan araştırmada kimliği ortaya çıkan Üner'in FETÖ'den arandığı tespit edildi. Üner'in kara yoluyla Bodrum'a geçip, oradan da deniz yoluyla Yunan adalarına gitme amacında olduğu öne sürüldü. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Zahide Üner'in işlemlerinin sürdüğünü, FETÖ'yle mücadelenin devam edeceğini belirtti. Üner'in, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderileceği kaydedildi.

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