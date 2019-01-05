0553 313 94 23

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!

Samsun'da FETÖ'ye ait hücre evinde yakalanan çift tutuklandı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:22
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince haklarında yakalama kararı bulunan ve ByLock kullandıkları belirlenen, askeri öğrencilerden sorumlu "bölge talebe mesulü" olduğu değerlendirilen Mehmet S. ile imam nikahlı eşi Ayşe Gül T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler, önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde 5 bin 350 lira bulunmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:22
  1. Samsun
  2. fetö hücre evi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’da muhafazakar gazeteden Sünni kadın büyükelçi tepkisi
    1. İran’da muhafazakar gazeteden Sünni..
    2. SP, belediye başkan adaylarını açıkladı
    3. Pakistan Başbakanı Han'ın ziyareti..
    4. "Taraftarlarımızdan özür dileriz"
    5. Sivasspor, Medjani ile yollarını ayırdı
    6. Valinin yardım eli uzattığı "Fındık"..
    7. "Darbe girişimine ilişkin 241 dava..
    8. Projeyi Erdoğan ve Albayrak da..
    9. AK Parti'nin İzmir adayları açıklanıyor
    10. Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    11. "Toyota olarak 2019’da pazarın düşüşü..
    12. Edirne'de kar etkisini artırdı
    13. Rakamlarla bebeğinizin sağlıklı gelişimi
    14. İran duyurdu! Testler başarıyla..
    15. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
    16. Bu da Rize işi ısıtma sistemi!..
    17. "Nissan olarak 2018'de pazar payımızı..
    18. Sıfır Atık Projesi'nde "UNESCO kenti"..
    19. "Robinho'nun gidişi bizi..
    20. Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi