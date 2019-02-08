0553 313 94 23

FETÖ'nün hücre evinde 3 zanlı yakalandı

Amasya'da FETÖ/PDY'ye ait hücre evine düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

08 Şubat 2019 Cuma 07:04
FETÖ'nün hücre evinde 3 zanlı yakalandı

Amasya'da FETÖ/PDY'ye ait hücre evine düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyhcui Mahallesi'nde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi olarak aranan "Elif" kod adlı Zeynep B, "Buse" kod adlı Beyza E. ve Hanife B'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 9 bin 242 lira, 577 dolar ve 50 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 06:07
  1. Amasya
  2. FETÖ/PDY
  3. hücre evi
  4. operasyon
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Ruanda soykırımında Fransa'nın yalanları ortaya çıktı'
    1. 'Ruanda soykırımında Fransa'nın..
    2. 7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    3. Kazakistan'ın Türkiye'ye tarım..
    4. Erdoğan ilan etmişti! Protokol..
    5. Kemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetinin..
    8. CHP'de sular durulmuyor! Maltepe İlçe..
    9. Rusya kilidi kırıldı, kapı açıldı!..
    10. Endonezya'da bir evde kilitli tutulan..
    11. Uçak enkazındaki cesedin Sala'ya ait..
    12. FETÖ'cü Kanter ile takımı yollarını..
    13. Kağıthane'de iş yeri yangını
    14. Maduro destekçileri ile Bolivar..
    15. Basri Aktepe hakkında hapis istemi
    16. Meteoroloji uyardı! Yağmura dikkat
    17. Günlük geliri tam 375 milyon dolar
    18. Milli ilaçta kenevir dönemi... Kanser..
    19. ABD medyasından bomba iddia... Terör..
    20. Soyer'in yerine adaydı... Çekildi
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...
    Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...
    Darbe sever ABD'den Türkiye'ye küstah teklif: Siz de tanıyın!
    Darbe sever ABD'den Türkiye'ye küstah teklif: Siz de tanıyın!