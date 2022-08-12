FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sorumlusu yakalandı

Firari FETÖ üyelerinin yakalanması amacıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. TEM ekipleri, teknik ve fiziki takiple örgütün ‘Hava Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu’ olarak 4 yıldır aranan Ferhat Özhan’ın (37) Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Ekipler, geçmişte diş hekimliği yapan şüphelinin yakalanmamak için apartmandan hiç çıkmadığını ve yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, daireye yaptıkları baskında Ferhat Özhan’ı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 8 bin 500 euro, bin 500 dolar, 600 TL ile 84 gram altın ele geçirildi. Emniyete götürülen Özhan’ın Çukurova Üniversitesinde öğrenciyken örgütün sözde ‘büyük bölge talebe mesulü’ olarak faaliyet gösterdiği ve gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Ayrıca Özhan’ın örgütün Gaziantep’te düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığı, örgütün sorumlularıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü. Özhan’ın 2003 yılında örgütün lise ve dershanelerinde eğitim gördüğü, üniversite döneminde de yurtlarında kaldığı kaydedildi. Önceki operasyonlarda gözaltına alınan bir subayın kendisini Özhan’ın yetiştirdiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Ayrıca zanlının bir süre önce yakalanarak tutuklanan "Kozanlı Ömer" lakaplı FETÖ’nün emniyet sorumlusu Osman Hilmi Özdil ile bağlantılı olduğu belirlendi.

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden Ferhat Özhan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.