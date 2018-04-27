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FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması'nda 15 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri  Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk  edilen 18 kişiden 15'i tutuklandı.

27 Nisan 2018 Cuma 21:55
FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması'nda 15 kişi tutuklandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına  alınan 16 şüpheli sabah saatlerinde, 2 kişi ise öğleden sonra adliyeye getirildi.

Şüphelilerden biri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Üzeyir  Karakülah tarafından serbest bırakıldı. Bu şüpheli hakkında savcının talebi  doğrultusunda sulh ceza hakimliğince adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı. Savcı Karakülah, 17 şüpheliyi ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak"  suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Nöbetçi Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 15'i  tutuklandı, 2 kişi ise buradan serbest bırakıldı. Serbest kalanlardan birinin etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek  itirafçı olduğu bildirildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 albayın da geçen  günlerde etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek, örgüte nasıl katıldıkları,  örgütteki "abileri" ve örgüt toplantılarına ilişkin bilgi verdikleri ve ardından  serbest bırakıldıkları belirtilmişti.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 21:55
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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