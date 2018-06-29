FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma: 9 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerisoruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum ve Manisa'da haklarında gözaltı kararı olan 9 kişi, polis ekiplerince bulundukları illerde gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.

Meslekten ihraç edilen iki hakim ve 7 avukattan oluşan şüpheliler, Emniyete götürüldü.