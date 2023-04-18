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Gündem FETÖ’nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlendi! O şüpheli hakkında karar
Gündem

FETÖ’nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlendi! O şüpheli hakkında karar

Yeniakit Publisher
2023-04-18 16:07:00 - 2023-04-18 16:08:39
FETÖ’nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlendi! O şüpheli hakkında karar

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinde üst düzey görev üstlenen ve örgütün Elazığ yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle hakkında aranma kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Biriminin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yurt dışında yakalanarak ülkeye getirilen, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinde üst düzey görev üstlenen ve örgütün Elazığ yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle hakkında aranma kaydı bulunan şüpheli M. C. adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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