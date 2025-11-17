FETÖ'nün gizli halkası çökertildi: Emniyet’ten eş zamanlı operasyon
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel kadın yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında ev hanımı ve öğrencilerin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gerçekleştiren operasyon kapsamında 16 şüpheli şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve Türk Lirası ve döviz cinsinde paraya el konuldu. İşlemleri tamamlanan tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden; 8’i hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol, 3 şahıs hakkında ev hapsi adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli ise tutuklandı.
