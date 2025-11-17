  • İSTANBUL
Gündem FETÖ'nün gizli halkası çökertildi: Emniyet’ten eş zamanlı operasyon
Gündem

FETÖ'nün gizli halkası çökertildi: Emniyet’ten eş zamanlı operasyon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel kadın yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında ev hanımı ve öğrencilerin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY terör örgütünün güncel bayan yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aralarında özel sektör çalışanı, ev hanımı ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon, Eskişehir merkezli olmak üzere Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün güncel bayan yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında özel sektör çalışanı, ev hanımı ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu toplam 16 şüpheliye yönelik, Eskişehir il merkezli Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir illeriyle eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştiren operasyon kapsamında 16 şüpheli şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve Türk Lirası ve döviz cinsinde paraya el konuldu. İşlemleri tamamlanan tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden; 8’i hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol, 3 şahıs hakkında ev hapsi adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli ise tutuklandı.

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun
Gündem

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu..
Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?
Gündem

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

Kendilerini her fırsatta “Atatürkçü”, “Kemalist”, “Cumhuriyetçi” olarak tanıtan bazı ünlü isimlerin çocuklarına verdikleri isimler tartışma ..
Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular
Dünya

Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 72 saat içinde 17 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana öle..
