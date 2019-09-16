FETÖ’nün ‘Futbolda Şike’ kumpası davasının görülmesine devam ediliyor

FETÖ’nün ‘futbolda şike’ soruşturması kapsamında 11’i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün ’Futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11’i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yerleşkede görülen duruşmada 6 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma Eski Emniyet Müdürü Nazmi Ardıç’ın savunması ile devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in 35 yıldan 85 yıla kadar hapsi talep edilirken kapatılan ESKİ Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın 78 yıla kadar hapsi isteniyor. Eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan’ın ise 35 yıldan 85 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.