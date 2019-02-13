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FETÖ'nün firari imamı Osman Karakuş yakalandı! Osman Karakuş kimdir?

FETÖ'nün firari emniyet müdürü Osman Karakuş ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçarken Muğla'da yakalandı. Peki, Osman Karakuş kimdir?

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:06
FETÖ'nün firari imamı Osman Karakuş yakalandı! Osman Karakuş kimdir?

FETÖ'nün firari emniyet müdürü Osman Karakuş ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçarken Muğla'da yakalandı. Peki, Osman Karakuş kimdir?

Osman Karakuş kimdir?

Osman Karakuş, Fethullah Gülen'le yakın akrabalık ilişkisi bulunduğu için de önemli bir isim. Karakuş'un kızı, Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu ile evli. Yani Osman Karakuş, Gülen ailesi ile dünür. Osman Karakuş ayrıca Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli ile Çağlayan'da İstanbul Adliyesi'nin arka tarafında bir avukatlık bürosu da işletiyordu. Bir süre Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Osman Karakuş, daha sonra bu görevi yine cemaatin etkili isimlerinden Hakan Özdöl'e bırakmıştı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na getirildikten sonra emekli olan Osman Karakuş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu üyeliği de yaptı. Osman Karakuş, büyük bütçesi olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da bir süre yürüttü.

Şike davasında da adı geçmişti

Osman Karakuş'un adı daha önce şike davasında ceza alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la görüşmeye giden Gülenci ekip içinde yer aldığı iddiasıyla da gündeme gelmişti. Aziz Yıldırım, 25 Kasım 2013'te Futbol Federasyonu'nda görev yapan bir hukukçunun kendisiyle görüştüğünden söz etmişti. Bu tarif Karakuş'a uyuyordu ancak Karakuş iddiayı yalanlamıştı. Paralel Yapı'nın hedef seçtiği Emniyet eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun da Şike Davası'nda Gülen Örgütü'ne mensup bir avukatın 700 bin dolar aldığını, bu rüşvet alışverişinden sonra Fenerbahçe'den sonra hedef seçilen bir kulübün başkanının tutuklanmasından vazgeçildiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:06
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