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FETÖ'nün 'eyalet ablası'na 8 yıl hapis cezası

Kayseri'de FETÖ'nün eyalet ablası olduğu iddiasıyla yargılanan kadın, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 15:28
FETÖ'nün 'eyalet ablası'na 8 yıl hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY'nin eyalet ablası olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Tuğba E., 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, eşinin tutuklu, çocuklarının da küçük olması nedeniyle Tuğba E.'nin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık, eski öğretmen Tuğba E. hazır bulundu. Örgütün 'eyalet ablası' olduğu iddia edilen Tuğba E., suçlamaları reddederek beraatini istedi. Bir tanığını dinlendiği duruşmada, bakıma muhtaç çocukları olduğunu ifade eden Tuğba E.,"Eşim de cezaevinde. Çocuklarım çok küçükler, bana ihtiyaçları var. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, sanık Tuğba E.'yi, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, eşinin tutuklu, çocuklarının da küçük olması nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Aynı mahkemede farklı davalarda tutuksuz yargılanan ve ardışık olarak arandığı iddia edilen Mikail F. ise, 'örgüt üyeliği' iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve İstinaf ile Yargıtay süreci dikkate alınarak, tutuksuzluk halinin devamına karar verildi. Başka bir davada ise tutuksuz yargılanan ev kadını Zehra T., delil yetersizliğinden beraat etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:28
  1. Kayseri
  2. FETÖ/PDY'nin eyalet ablası
  3. mahkeme
  4. tahliye kararı

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