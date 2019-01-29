0553 313 94 23

FETÖ'nün 'ev abilerine' 11 ilde dev operasyon

Terör örgütü FETÖ'nün 'ev abileri' olarak bilinen üyelerine yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı.

29 Ocak 2019 Salı 18:07
FETÖ'nün 'ev abilerine' 11 ilde dev operasyon

Malatya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün öğrenci yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen "ev abisi" ve "bölge sorumluları"na yönelik, Malatya, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:07
  1. Van
  2. Sivas
  3. Muğla
  4. Mardin
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Erzincan
  8. Elazığ
  9. Bingöl
  10. Ankara
  11. Adıyaman
  12. FETÖ operasyonu
  13. FETÖ'nün ev abileri
  14. Terörle mücadele
  15. eş zamanlı operasyon
  16. FETÖ'cü teröristler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalçın Menteş'in sağlık durumu
    1. Yalçın Menteş'in sağlık durumu
    2. FETÖ'nün 'ev abilerine' 11 ilde dev..
    3. Başkan Uysal: Antartika Bilim Kampı,..
    4. Trabzonspor'un teknik heyet ve..
    5. GÜNCELLEME 2 - Tuğgeneral Özkan Edip..
    6. Partisi belli olan Sarıgül'den flaş..
    7. "Türkiye ile güçlü tarihi ilişkilerden..
    8. Tuzla tersaneler bölgesindeki gemi..
    9. Diyanetin "Fetvalar" kitabı yayımlandı
    10. ERÜ'den ön karışımlı yakıcı
    11. Hırsızlıktan 17 yıl hapis cezası aldı,..
    12. Hastanede bebekler karışınca..
    13. Roma talip oldu! Ayrılık an meselesi
    14. Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk..
    15. Ayasofya'da cuma namazı kılınacak.....
    16. Yalçın Menteş’in sağlık durumu son..
    17. 1 hafta boyunca yanlış bebeği emzirdi!..
    18. BM'den Yahudi yerleşimcilere tepki
    19. Gazze'deki gösterilerde yaralanan..
    20. Başkan Erdoğan sinema yasasını onayladı!
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı