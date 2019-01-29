FETÖ'nün 'ev abilerine' 11 ilde dev operasyon
Terör örgütü FETÖ'nün 'ev abileri' olarak bilinen üyelerine yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı.29 Ocak 2019 Salı 18:07
Malatya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün öğrenci yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen "ev abisi" ve "bölge sorumluları"na yönelik, Malatya, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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