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Gündem FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!
Gündem

FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!

FETÖ'nün "belediyeler imamı" olarak tanınan Erkan Karaarslan mason çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 08:30:00 -
FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!

FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan Erkan Karaarslan'ın 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ne üye olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, çok sayıda derneğe üye olan Karaarslan'ın FETÖ'nün Belediye imamı olduğunun ortaya çıkmasının ardından 3 dernekle yönetim kurulu kararıyla ilişkisi kesilirken Mason derneğine üyeliğinin devam ettiği belirlendi.

Karaarslan FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalmıştı.

 

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