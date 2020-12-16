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Gündem FETÖ'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na operasyon
Gündem

FETÖ'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na operasyon

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yapılan operasyonda A.K, N.S, A.Y, M.K, Ş.K, N.S. ve H.A. isimli 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 03:11:00 -
FETÖ'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na operasyon

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 kadının FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını tespit etti.

Kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.K, N.S, A.Y, M.K, Ş.K, N.S. ve H.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Emniyete götürülen 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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