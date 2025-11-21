FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, bazı sanıklar ile avukatlarının savunması alındı. Daha sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu 35 sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme, bu sanıklardan 32'si hakkında "yurt dışına çıkış yasağı", 3'ü hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Heyet, 2 sanık hakkındaki "ev hapsi"ni içeren adli kontrol kararını kaldırırken, bu sanıklardan biri hakkında "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Eksikliklerin giderilmesinin beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmanın 3-4 Şubat 2026'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

Şirketin 9 bin 671 çalışanı olduğu, bunlardan 2 bin 613'ü hakkında FETÖ soruşturma kaydı bulunduğu ifade edilen iddianamede, çalışanlardan 326'sının örgütle iltisaklı suçlardan kaydı bulunduğu belirtiliyor. İddianamede, çalışanlardan 1861'i hakkında kovuşturma kaydı bulunduğu, şubelerin 554 farklı resmi ortaklarından 232'si hakkında da örgüt soruşturması olduğu anlatılıyor.

70 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.