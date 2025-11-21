  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Kacır'dan Alman otomotiv şirketlerine davet! Türkiye'ye yatırım çağrısı

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı
Gündem FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!
Gündem

FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı FETÖ’cü yuvası Maydonoz Döner zincirine ilişkin 70 sanığın, "FETÖ üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılandığı davanın duruşmasında ara karar açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, bazı sanıklar ile avukatlarının savunması alındı. Daha sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu 35 sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme, bu sanıklardan 32'si hakkında "yurt dışına çıkış yasağı", 3'ü hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Heyet, 2 sanık hakkındaki "ev hapsi"ni içeren adli kontrol kararını kaldırırken, bu sanıklardan biri hakkında "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Eksikliklerin giderilmesinin beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmanın 3-4 Şubat 2026'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

Şirketin 9 bin 671 çalışanı olduğu, bunlardan 2 bin 613'ü hakkında FETÖ soruşturma kaydı bulunduğu ifade edilen iddianamede, çalışanlardan 326'sının örgütle iltisaklı suçlardan kaydı bulunduğu belirtiliyor. İddianamede, çalışanlardan 1861'i hakkında kovuşturma kaydı bulunduğu, şubelerin 554 farklı resmi ortaklarından 232'si hakkında da örgüt soruşturması olduğu anlatılıyor.

70 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23