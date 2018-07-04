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FETÖ'nün 'doktor yapılanması'na operasyon

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "doktor yapılanması"na üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:49
FETÖ'nün 'doktor yapılanması'na operasyon

Ağrı merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) doktor yapılanmasında bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün doktor yapılanması içerisinde yer aldıkları ve "operasyonel hat" olarak tabir edilen numaradan defalarca arandıkları iddiasıyla 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 7 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alınmış, 2 firarinin ise aranmasına devam edilmişti.

Ekiplerin sürdürdüğü operasyon kapsamında yakalanan firari 2 kişi ile birlikte 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:49
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