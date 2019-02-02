0553 313 94 23

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı imamı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen eski binbaşı, polis tarafından düzenlenen operasyonla Eskişehir'de yakalandı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:24
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı imamı yakalandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski binbaşı İbrahim Ö. hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı verildi.

Şüpheli, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen adrese yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve TSK mensubu askerlerle ilgilenen 'mahrem imam' göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu kişilerden olduğu öne sürülen zanlının jandarmadaki işlemleri sonrası soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:24
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. FETÖ/PDY soruşturması
  4. fetö operasyonu
  5. FETÖ'nn Deniz Kuvvetleri Komutanlığı imamı
  6. Terörle Mücadele
  7. eski binbaşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak futbolda 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmalarından dolayı tebrik etti.
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al..
    2. Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa,..
    3. Erdoğan Şeyh Temim ile görüştü
    4. Diyanet 2019 personel alım başvuruları..
    5. Karamollaoğlu: İttifaka gerek yok
    6. ABD ve Rusya çekildi! Çin'den açıklama..
    7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    8. Hama katliamı unutulmadı!
    9. Sanık avukatı mahkemeye 2 metrelik..
    10. Golcü oyuncu Galatasaray'dan..
    11. Rusya INF anlaşmasını askıya alıyor
    12. Hatay'da şiddetli yağış
    13. NATO Makedonya'nın üyeliğinin son..
    14. Doğu Anadolu'da 477 köy ve mahalle..
    15. Kılıçdaroğlu'ndan Aydın Denktaş mesajı
    16. M. Kemal’i sevmek bu kadar ucuz mu?
    17. Otomobil bisikletliye çarptı! Hayatını..
    18. Master yüzücülerden 12 Türkiye rekoru
    19. "Muhabbet bağının bülbülü: Hafız..
    20. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde kar..
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi