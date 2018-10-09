FETÖ’nün can simidiydi… İstanbul belediye başkanlığı için adaylığını açıkladı
FETÖ davalarında örgüt mensuplarına mahkemelerde verdiği destek ile bilinen CHP Milletvekili Mahmut Tanal İstanbul belediye başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.09 Ekim 2018 Salı 07:11
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına talip olduğunu duyurdu.
Tanal'ın resmi hesabından paylaşımları şöyle:
“Ey İstanbullular !
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına talibim.
İstanbul şehrini marka yapacağım. Nasıl bugüne kadar Ülkem için çalıştıysam aynı şekilde İstanbul için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım.
SÖZ VERİYORUM.”
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