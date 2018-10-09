FETÖ’nün can simidiydi… İstanbul belediye başkanlığı için adaylığını açıkladı

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına talip olduğunu duyurdu.

Tanal'ın resmi hesabından paylaşımları şöyle:

“Ey İstanbullular !

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına talibim.

İstanbul şehrini marka yapacağım. Nasıl bugüne kadar Ülkem için çalıştıysam aynı şekilde İstanbul için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım.

SÖZ VERİYORUM.”