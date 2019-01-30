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FETÖ'nün 'ByLock' davasında ceza yağdı

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 20 sanıktan 15'i, 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:29
FETÖ'nün 'ByLock' davasında ceza yağdı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 20 sanıktan 15'i, 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapse mahkum edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmada sanık avukatları ve sanıklar, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yaptı.

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Zeynep Hazar'a 6 yıl 3 ay, Fatih Şentürk ve Soner Aksu'ya 6 yıl 6 ay 22'şer gün, Ayşe Nur Salbaş, Gökhan Sefil, Murat Bozbeşparmak ve Emre Çağlar'a 7 yıl altışar ay, Ebru Saçlı, Gülgün Dikci, Merve Bostancı, Fırat Meço ve Gökhan Bostancı'ya 7 yıl 9 ay 22'şer gün, Yakup Türkoğlu'na 8 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Yüce'ye ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Firari sanık Yusuf Yüce hakkında yakalama kararı çıkarılmasına da hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fırat Meço, Gökhan Bostancı ve Yakup Türkoğlu'nun hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına, Emre Çağlar'ın ise hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, "örgüt üyeliği" suçlaması "örgüte yardım etme" aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanık Tuncay Yıldırım'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verirken "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık A.S'nin ise beraatine karar verdi.

Aynı soruşturma kapsamında haklarında dava açılan E.S. ve M.S'nin dosyaları "mor beyin" kapsamında bu davadan ayrılmış, ayrıca firari sanıklar Haris Dikci ile Murat Torlakoğlu'nun dosyaları da bu dava kapsamından çıkarılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:29
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