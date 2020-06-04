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Aktüel

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4’ü muvazzaf asker olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:06:06 -
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4’ü muvazzaf asker olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkezli, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Bayburt illerinde düzenlenen operasyonda 1 üsteğmen, 4’ü muvazzaf asker olmak üzere 5 astsubay ile 4 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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