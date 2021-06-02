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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına darbe
Gündem FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına darbe
Gündem

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına darbe

Balıkesir merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 21:54:00 -
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına darbe

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Mayıs'ta gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla 2'si de emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 7'si muvazzaf, 15'i meslekten ihraç edilmiş, 4'ü mahrem imam olmak üzere 26 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılmış, polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 24 zanlı gözaltına alınmıştı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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