FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonu Malatya merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da 12 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, ankesör soruşturmaları kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars, Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8'i muvazzaf, 3'ü ihraç, 1'i emekli astsubay olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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