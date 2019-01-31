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FETÖ'nün ABD'de kazandığı para dudak uçuklattı

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, ABD'de yaptığı bir konuşmada FETÖ'nün ABD'deki okullardan yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini söyledi.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:54
FETÖ'nün ABD'de kazandığı para dudak uçuklattı

Emekli Tümamiral Kutluk, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen bir panelde konuştu.

Kutluk, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bu kadar karmaşık bir yapıyı dışardan destek olmadan kuramayacağını belirterek, yapının ABD'deki okullarından yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde etmesine dikkat çekti.

FETÖ'nün başından beri Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef aldığını ve birçok üst rütbeli askeri ABD merkezli isimsiz websiteler üzerinden itibarsızlaştırmaya çalıştığını kaydeden Kutluk, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasıyla yok olma aşamasına girdiğini kaydetti.

Yakın zamanda bitecek

Kutluk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kripto FETÖ mensuplarını deşifre etmek için kullanılan "FETÖ metre" uygulaması sayesinde donanma içinde büyük bir temizlik yapıldığını vurgulayarak, uygulama ile Türk ordusu ve devlet yapısındaki tüm kripto FETÖ'cülerin de yakın bir zaman içinde bitirileceğine inandığını söyledi.

FETÖ ile mücadele kapsamında çok sayıda ihraçlar yapan Türk Silahlı Kuvvetlerin askeri olarak ne kadar yeterli olduğuna ilişkin bir soruya cevap veren Kutluk, Türk ordusunun bu süreçte büyük zarar gördüğünü fakat FETÖ üyelerinden açılan boşluğu kapatmak için hızlı adımlar attığını ifade etti.

Kutluk, şu an itibariyle Türk ordusunun aynı anda iki farklı cephede mücadele edebilecek durumda olduğunu, zaman geçtikçe daha da güçleneceğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:54
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