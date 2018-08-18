FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetine 204 davada ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan bugüne kadar tamamlanan 204'ünde, 1760'ı ömür boyu olmak üzere darbeci 2619 sanık hapis cezasına mahkum edildi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma açıldı. Soruşturmaların tamamlanmasıyla Türkiye genelinde açılan davalarda aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı. Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 204'ü tamamlandı. Bu davalardan 29'u Ankara'da, 42'si ise İstanbul'da karara bağlandı.

803 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sona eren davalarda 803 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 31 sanık dörder kez, 4 sanık ise üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski generaller, subaylar ve astsubaylar da yer aldı. Sanıklardan 957'si için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 859 sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda erin ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatine hükmetti. Açılan davalardan 85'inde ise yargılamalar sürüyor. Bu davalardan 27'si Ankara'da, 10'u İstanbul'da görülüyor.

SAKARYA'DA 56 SANIĞA HAPİS CEZASI

Sakarya'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu, 222 sanığın yargılandığı davada, 15 Ağustos'ta karar verildi. Bu davada, iki sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 56 sanık da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

HARP AKADEMİLERİ DAVASINDA 35 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İstanbul'da dün sona eren Harp Akademileri davasında da sanıklara ağır cezalar verildi. Mahkeme heyeti, 35 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 99 sanığa ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal", "silahla tehdit" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan süreli hapis cezaları verildi.

ERDOĞAN'A SUİKAST DAVASINDA 31 SANIĞA 4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Muğla'da, darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, suikast girişimini planlayan ve saldırıyı yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'daki ilk karar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada çıktı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 sanıklı davada 18 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12'şer yıl, 5 sanığı ise aynı suçlardan müebbet ve 10'ar yıl hapis cezasına mahkum etti.

TÜRKSAT DAVASINDA 13 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada 13 sanığı "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Asker sanıkları, TÜRKSAT personeli Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ayrıca ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme, firari 4 sanığın dosyasını ayırdı.

HALİSDEMİR'İ ŞEHİT EDEN 18 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın karar duruşması, 19 Nisan'da Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada, 18 sanığın tamamı Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, bütün sanıklara, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ancak fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak sanıkların 13'ünün cezasını takdiri indirimle müebbet hapse çevirdi.

İSTANBUL'DAKİ ANA DARBE DAVASINDA 12 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında, tutuklu 14 sanıktan 12'si "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada, aralarında tutuklu sanıklar eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan'ın da bulunduğu 72 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme, 22 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaydırmaya teşebbüse yardım" suçundan 17 yıl 7'şer ay, 5 sanığa da aynı suçtan 15'er yıl hapis cezası verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tutuklu 7 sanıktan 5'i "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR'DE 104 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Malatya'da darbe girişimine ilişkin davada 14 sanık ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık ise müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

ADEM HUDUTİ'YE 15 YIL HAPİS

Sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verilirken, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ise beraat etti.

İzmir'de ise darbe girişimine ilişkin 280 sanıklı davada 104 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesine karar verildi.