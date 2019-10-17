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FETÖ'den yargılanıyordu! Arınç'ın damadı hakkında karar çıktı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın FETÖ'den yargılanan damadı Ekrem Yeter, beraat etti.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:31
FETÖ'den yargılanıyordu! Arınç'ın damadı hakkında karar çıktı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın FETÖ'den yargılanan damadı Ekrem Yeter hakkında mahkeme beraat kararı verildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ekrem Yeter ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, savcının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında sunduğunu belirterek, sanık ve avukatlarına buna yönelik savunma yapmaları için söz verdi. Mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğunu belirten Yeter, örgüt üyesi olmadığını, hiçbir zaman yasa dışı faaliyetlerde bulunmadığını söyledi.

Benim bu yapıyla hiçbir ilişkim olmamıştır

FETÖ'nün darbe girişimine karşı sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Yeter, "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Beraat etti

Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.Buna göre Ekrem Yeter, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat etti.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:31
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç
  3. Ekrem Yeter

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