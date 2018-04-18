FETÖ'den tutuklanan kişisayısı açıklandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem 15 Temmuz'un kamuda yaptığı tahribatı kapatmak hem de İçişleri Bakanlığı'nın yeni mücadele dönemini yeniden yapılandırmak için harekete geçtikleri dile getirerek, bu çerçevede emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve bakanlığın merkez idari birimlerinin bünyesindeki nüfus, göç, iller idaresi ve mahalli idareler biriminin yer aldığı, "Çoklu Güvenlik Yönetimi" olarak tarif edebilecekleri bir sistem kurduklarına dikkati çekti.

Hizmet kalitesi ve kamu verimliliğini arttırma noktasında bürokrasiyi azaltıcı adımlar da attıklarını söyleyen Soylu, bu çerçevede trafik tescil, pasaport ve sürücü belgesi verme gibi bürokratik işlemleri noterlere ve Nüfus Genel Müdürlüğü'ne devrederek, kolluk üzerindeki büro yükünü azalttıklarını ayrıca bu işlemler için istenen 2 bin 185 olan evrakın 754'ünü de kaldırdıklarını anlattı.