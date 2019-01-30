0553 313 94 23

FETÖ'den tutuklanan çiğköfteciler kralı, arkadaşı adına düzenlenen sahte kimlikle dolaşmış

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla tutuklanan çiğköfteci Murat Sivrikaya'nın, ilkokul arkadaşı adına çıkarttığı sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet için 2 bin 500 lira ödediği ortaya çıktı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:24
FETÖ'den tutuklanan çiğköfteciler kralı, arkadaşı adına düzenlenen sahte kimlikle dolaşmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük bölge mütevellisi" olduğu gerekçesiyle tutuklanan bir çiğ köfte markasının hissedarlarından Murat Sivrikaya'nın ilkokul arkadaşı adına çıkarttığı sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet için 2 bin 500 lira ödediği iddianameye yansıdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 22. Ağır Ceza  Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Sivrikaya hakkında "Silahlı terör  örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sivrikaya'nın suçlamaları kabul etmemesine rağmen, örgütle iltisaklı  olduğundan kapatılan dernekte yönetici olduğu, FETÖ ile bağlantılı üyelerle  iletişim kurduğu belirtilen iddianamede, örgütün kriptolu haberleşme programı  ByLock mesajlarında adının geçtiği, yakalandığında ele geçirilen dijital  materyallerde sanığın FETÖ'nün yayın organlarına para yatırdığına ilişkin  kayıtların bulunduğu, örgütün gizli, hücre tipi ve hiyerarşik yapılanmasından  haberdar olduğu ve örgüt bilinci içerisinde "mutlak itaat" prensibiyle hareket  ettiğine dikkati çekildi.

Sanığın 10 Ocak'ta Gaziemir'deki evinin önünde sahte kimlikle  yakalandığı hatırlatılan iddianamede, Sivrikaya'nın emniyetteki ifadesine de yer  verildi.

İfadesinde, FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığından etkin pişmanlık  hükümlerinden yararlanmak istemediğini dile getiren Sivrikaya, sahte kimliği  nasıl çıkarttığına ilişkin bilgileri detaylarıyla anlattı.

İlkokul arkadaşı adına sahte kimlik

Yaklaşık 3 yıl önce bir araba satışı sırasında kendisine kalan kimlik  bilgilerini kullandığını anlatan Sivrikaya, "H.K, ilkokul arkadaşım ve 40 yıldır  bu şahısla dostluğum vardır. Araç satışı nedeniyle H.K'ye ait kimlik fotokopisi  ve noter sözleşmesi bende bulunuyordu. Hakkımda yakalama kararı çıkması nedeniyle  yaklaşık 4-5 ay önce H.K'nin bilgisi dışında, kimlik bilgilerini kullanmak  suretiyle sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi yaptırdım." ifadelerini kullandı.

Yaptığı araştırmanın ardından internette tanıştığı ve gerçek adını  bilmediği kişiye H.K'nin bilgilerini yolladığını savunan Sivrikaya, bu kişinin  kendisine bir hafta sonra buluşma adresi verdiğini kaydetti.

Bu kişiyle Basmane Garı önünde buluştuğunu vurgulayan Sivrikaya,  şunları anlattı:

"İnternetten tanıştığım kişi, sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet işlemi  için 2 bin 500 lira istedi. Bir hafta sonra Basmane Garı'na gittim. 50-55  yaşlarında kır saçlı, orta boylu bir kişiden H.K. adına düzenlenen ve üzerinde  internetten gönderdiğim fotoğrafın bulunduğu kimlik ve sürücü belgesini alarak  istediği parayı verdim. Bu kişiyle alışveriş esnasında hiç konuşmadık. Belgeleri  aldıktan sonra yanından ayrıldım. Bir daha da görmedim. Kesinlikle aramızda  herhangi bir telefon görüşmesi olmadı."

Operasyon

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan iş adamı Murat Sivrikaya, 10 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle  yakalanmıştı.

İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan  bir çiğ köfte firmasının hissedarlarından biri olan Sivrikaya'nın, örgütle  iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İş Adamları Derneğinin yönetim kurulu  başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü belirtilmişti.

Sivrikaya, çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:24
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. FETÖ davası
  4. FETÖ'nün büyük bölge mütevellisi
  5. Murat Sivrikaya komagene çiğ köfte
  6. Murat Sivrikaya fetö
  7. Murat Sivrikaya
  8. Komagene Çiğ köfte
  9. Sahte kimlik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İranlılardan büyük ilgi
    1. İranlılardan büyük ilgi
    2. OsmangaziKöprüsü’nde hisse satışı..
    3. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında..
    4. TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele
    5. FETÖ'nün 'mahrem imamına' hapis cezası
    6. Afrika’ya özel önem
    7. 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
    8. Uyuşturucu baronu böyle adliyeye..
    9. İşdünyası, fırsat dolu fikirlere..
    10. Konyaspor'dan büyük hedefler için..
    11. Schneider Electric, dünyanın en..
    12. Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın..
    13. Sarıgül resmen açıkladı: Birlikte..
    14. Fiorentina-Roma İtalya Kupası maçı ne..
    15. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya..
    16. İhracata 30 anlaşmalı doping
    17. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    18. Avrupa borsaları
    19. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    20. Siyonist yerleşimcilerden Batı..
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!