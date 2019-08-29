FETÖ’den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı Tekirdağ’da, FETÖ/PYD soruşturması nedeniyle meslekten ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan eski polis memuru uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı.

Tekirdağ’da, FETÖ/PYD soruşturması nedeniyle meslekten ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan eski polis memuru uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı.



Terör örgütü FETÖ/PYD soruşturması çerçevesinde 2017 yılında polislik mesleğinden ihraç edilen hakkında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Sulh Ceza Hakimliğinde arama kararı bulunan M.R.B.’nin Tekirdağ’da olduğu tespit edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce ortak düzenlenen operasyonda M.R.B. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan M.R.B.’nin üzerinde başka bir şahıs adına düzenlemiş sahte kimlik ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan M.R.B.’nin FETÖ/PDY’den meslekten ihraç edildikten sonra tutuklanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı H.B.’nin kardeşi olduğu da öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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