FETÖ'den gözaltına alınmışlardı! Karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik Uşak merkezli 12 ilde operasyon gerçekleştirilmişti.

Bu operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında karar verildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 21'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması çerçevesinde 28 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

12 ilde yapılan operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Operasyonda, 26 şüpheli enselendi. İki şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Burada savcılık tarafından sorgulanan ve mahkemeye sevk edilen 26 zanlıdan 5'i tutuklanırken, 21'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Yakalanan FETÖ zanlıların çoğunluğunun ise Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü belirtildi.

15 Temmuz

Türkiye'yi sırtından vuran Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz 2016 tarihinde alçak darbe girişimine kalkışmış, bu darbe girişimi milletin kahramanca direnişi ile bertaraf edilmişti.

FETÖ'nün darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehit olmuş, 2196 vatandaşımız ise yaralanarak gazi olmuştu.

Darbe girişiminde şehit Ömer Halisdemir'in imza attığı gibi onlarca kahramanlık yaşandı.

FETÖ'cülerden yakalananlar cezaevine tıkıldı. Firari olan FETÖ'cüler ise yurt dışına kaçtı ya da kaçmayı sürdürüyor.