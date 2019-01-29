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FETÖ'den gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Ocak 2019 Salı 15:29
FETÖ'den gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay tutuklandı

FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesi’nde savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Akgülay, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekât sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alınmıştı. Diyarbakır'a getirilen Akgülay, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BHHM Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edildi. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Eskişehir'de 26 Ocak'ta gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Tuğgeneral Akgülay, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Akgülay, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

2017'de Tuğgeneralliğe, Yüksek Askeri Şûra'da ise Eskişehir BHHM Komutanlığına terfi ettirilen Akgülay'ın, kısa süre önce istifasını sunup, emekliliğini istediği belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:29
  1. Eskişehir
  2. Diyarbakır
  3. FETÖ soruşturması
  4. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay
  5. tutuklama

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