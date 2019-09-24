FETÖ'den gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı Karabük'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Z.Y. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Z.Y'nin Trabzon'da olduğu belirlendi. Karabük ve Trabzon il emniyet müdürlüklerine bağlı istihbarat ve terörle mücadele şube ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Karabük'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheli, tutuklandı.

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