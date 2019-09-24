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FETÖ'den gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı

Karabük'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Z.Y. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24 Eylül 2019 Salı 18:37
FETÖ'den gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Z.Y'nin Trabzon'da olduğu belirlendi.

Karabük ve Trabzon il emniyet müdürlüklerine bağlı istihbarat ve terörle mücadele şube ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Karabük'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheli, tutuklandı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 18:37
  1. Trabzon
  2. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. Paralel Devlet Yapılanması

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  • salihsalih4 dk önce
    kadın!!!

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