0553 313 94 23

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 3 yıl önce OHAL kararnamesiyle Sağlık Bakanlığına devredilen Özel İstanbul Hastanesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası olarak hizmet vermeye başladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:33
FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 3 yıl önce OHAL kararnamesiyle Sağlık Bakanlığına devredilen Özel İstanbul Hastanesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası olarak hizmet vermeye başladı.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası olarak yaklaşık 3 yıldır tam kapsamlı hizmet veremeyen hastane, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu amirliğinde, Van Valiliği himayesinde yataklı servisin açılmasıyla daha aktif hale getirildi. Açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası eski adıyla “İstanbul Hastanesi” olan hastanenin 3 yıl önce Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine devredildiğini anımsattı. Devralınan hastanenin bir süre aktif olarak kullanılmadığını ancak son zamanlarda yapılan çalışmalarla daha aktif hale geldiğini ifade eden Başhekim Çelik, “FETÖ döneminde bu hastane aktif olarak kullanılıyordu ve ciddi bir hasta potansiyeli vardı. Daha sonra maalesef aktif olarak kullanamadık. Ancak son birkaç aydır daha aktif hale getirildi. Hastanemizi yataklı servise de açtık. Böylece daha aktif kullanma girişiminde bulunduk. 5 gün önce FTR servisimizi açtık. Toplamda 10 poliklinik hizmetimiz var ve acil servisimiz de şu an aktif durumdadır. Ancak acil servisimizin bazı alt yapı sıkıntıları var. Acil servisimizi de daha modern hale getirme çabası içerisindeyiz. Bu anlamda bazı alt yapı çalışmamız olacaktır” dedi.


Hekim sorununun çözülmesiyle birlikte hastaneyi önemli bir noktaya taşıyacaklarının altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Yaklaşık 3 yıldır aktif olarak kullanılamayan ve atıl durumda olan hastanemizi eski ihtişamına kavuşturacağız. İdari amirlerimizin desteğiyle de bunu başaracağımıza inanıyorum. Diğer benzer hastanelerle karşılaştırdığımızda yaklaşık 50 hekim eksiğimiz var. Bunu da Sağlık Bakanlığı nezdinde bazı girişimlerle halletmeye çalışacağız. Bu da hallolduktan sonra bu ek hizmet binamızı aktif olarak kullanacağımıza inanıyorum.”


Hastanenin yataklı servisinin hizmete açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise çalışmalarından dolayı hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:33
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şimdi Türkiye düşmanları düşünsün! 'Yavuz' resmen başladı
    1. Şimdi Türkiye düşmanları düşünsün!..
    2. Beykoz’da denizde kaybolan gencin..
    3. Yaya kaza noktaları haritalandırıldı
    4. İsrail'in hamlesine Türkiye'de sert..
    5. Şeftali tarlada 1-1.5 lira, markette..
    6. Konya'da oyuncak içerisine gizlenmiş..
    7. 48 bin kişinin kimlik bilgilerini ele..
    8. Başkan Doğan: “Merkezefendi’ye..
    9. Karmod kabin, kola fabrikasına gıda..
    10. Grev kararı alan GMİS, üretim..
    11. Tokat’tan Tunceli’ye “Biz Anadoluyuz”..
    12. Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948...
    13. Facebook hesabımı güvende tutmak için..
    14. Erdoğan, Hakan Fidan'la görüştü
    15. Hastane asansöründe hırsızlık
    16. Aydın Veteriner Hekimler Odasından..
    17. FETÖ’den devralınan hastane hizmete..
    18. Rockwell Automation'ın Türkiye'deki..
    19. Dışişleri Bakanlığı: "(İsrail'in Batı..
    20. Dolarda düşüş devam ediyor! Son 4 ayın..
    21. İki bakanlık ’Gönüllülük Alanında İş..
    22. Yangında mahsur kalan öğrenci, demir..
    23. Selçuklu bayrama hazır
    24. Malatya POMEM’de mezuniyet heyecanı
    25. Avustralya-NATO arasında ortaklık..
    26. Bitlis POMEM’de mezuniyet töreni
    27. Mamak’ta yaz konserleri sona erdi
    28. Kostas Mitroglou'na İtalya Serie A'dan..
    29. Kurban yakalama timi bayrama..
    30. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"