FETÖ'den beraat eden isim Adana Demirspor'un başına getirildi 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbol yapılanması"na yönelik davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve Şubat ayında eski beraat eden Uğur Tütüneker ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer hareketliliği yaşandı. Günün erken saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayıran Adana temsilcisi yeni hocasını çok çabuk buldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, uzunca bir süredir sahalardan uzak kalan Uğur Tütüneker ile anlaşmaya vardı. Başkan Sancak, Uğur Tütüneker ile bizzat görüşerez, transferi resmiyete döktü. 5 puanla 5. sırada Adana Demirspor 3 haftası geride kalan 1. Lig'de 5 puanla 5. sırada yer alıyor Adana ekibi geçen sezon Play-Off oynamış ancak Süper Lig'e yükselme başarısı gösterememişti. Şubat ayında FETÖ davasından beraat etti Teknik direktör Uğur Tütüneker, tutuksuz olarak yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanması davasından beraat etmişti. Murat Sancak'tan açıklama Adana Demirspor'un resmi twitter hesabından Başkan Murat Sancak imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Çok değerli Adana Demirspor Taraftarları; Sezon başı belirlediğimiz ‘’Şampiyonluk’’ hedefine ulaşmak adına çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Yaptığımız görüşmelerin sonucunda Bayern Münih’te futbola başlamış ve Galatasaray’da jübile yapmış, çalıştırdığı takımlarda şampiyonluklar yaşamış Uğur Tütüneker hoca ile anlaşmış bulunuyoruz. 1996'da Galatasaray'da jübilesini yapan hocamız sırasıyla, Yozgatspor, Sarıyer, Siirtspor, Kayserispor, Başakşehir, İstanbulspor ve Kasımpaşa'nın başında teknik direktör olarak çalışmıştır. Konyaspor ve Osmanlıspor’da şampiyonluk sevinci yaşayan Uğur Tütüneker’in camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Büyük Adana Demirspor Ailesinin hocamıza, futbolcularımıza ve yönetimimize sonuna kadar destek olacağından hiç şüphem yok. Yolun sonu şampiyonluk olacaktır.

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