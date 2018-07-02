FETÖ'den aranan üsteğmen tatilde enselendi
Burhaniye ilçesinde tatil yapan muvazzaf üsteğmen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:37
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan Diyarbakır'da görevli üsteğmen F.A. tatil için geldiği Burhaniye ilçesi Hisarköy Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Konuya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
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