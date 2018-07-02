FETÖ'den aranan üsteğmen tatilde enselendi

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan Diyarbakır'da görevli üsteğmen F.A. tatil için geldiği Burhaniye ilçesi Hisarköy Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.