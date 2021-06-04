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Gündem FETÖ'den alçak tehdit: Olacakları hayal bile edemezsin
Gündem

FETÖ'den alçak tehdit: Olacakları hayal bile edemezsin

Savcı Mustafa Kızılateş, FETÖ'nün kendisine yönelik tehdidini açıkladı. Kızılateş, teröristbaşı Fetullah Gülen'in akrabalarıyla ilgili bir dosya hakkında kendisine, "Bu dosyayı kapatmazsan başına gelecekleri hayal edemezsin" tehdidinde bulunduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 10:49:00 -
FETÖ'den alçak tehdit: Olacakları hayal bile edemezsin

MİT'in yurtdışında yaptığı operasyonla Türkiye'ye getirdiği terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Ankara'da sorguya alındı. Gülen'e FETÖ'nün mahrem yapılanması ve örgüt yönetimiyle ilgili yöneltilen soruların yanında Erzurum'da 2007'de 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiği olay hakkında da sorular yöneltiliyor.

Gülen'in de bulunduğu tecavüz dosyası, firari örgüt üyesinin yakalanmasıyla tekrar gündeme geldi. O dönem soruşturma dosyasına bakan savcının meslekten ihraç edildiği, Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ile ilgili iktidarsız olmadığına dair rapor veren doktorun ise 'Terör örgütü üyesi' iddiasıyla dinlemeye alındığı belirlenmişti. Takipsizlik vererek dosyayı kapatan hakim ve savcılar ise 15 Temmuz'un ardından meslekten atılmıştı.

Savcı Mustafa Kızılateş, o dönem yaşadıklarını Sabah'a anlattı. Başsavcıvekili Taner Aksakal, Savcı Kızılateş'i "Bu dosyayı kapatmazsan başına gelecekleri hayal edemezsin" diyerek tehdit etmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta FETÖ'nün üst düzey bir isminin yakalandığını belirterek "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onun da açıklamasını inşallah yapacağız" demişti.

Savcı Mustaf Kızılateş:

Seyfullah Gülen, yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in adının geçtiği tecavüz dosyasının bana ulaşması üzerine Erzurum Başsavcıvekili Taner Aksakal, yanıma gelerek "Savcım, dosyayı ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu. Ardından soruşturma üzerindeki yetkisini kullanarak tecavüz dosyasını ikiye böldü. Başsavcıvekili olmasından dolayı bu tür dosyalara bakma yetkisi olmamasına rağmen Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen, yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in isminin geçtiği dosyayı kendisine aldı.

Ardından tekrar bana gelen Aksakal, "Bu dosyaya takipsizlik kararı ver ve dava açma" şeklinde uyarılarda bulundu. "Bu dosyayı kapatmazsan başına gelecekleri hayal edemezsin" dedi. Bunun üzerine "Beni öldüreceklerini bilsem de istediklerini yapsalar da ben bu tecavüz dosyasını kapatmam" dedim.

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