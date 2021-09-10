FETÖ'de kılıçlar çekildi! Fetullah Gülen'in mezar yeri belli oldu

Tv100’ün ulaştığı rapora göre demans yani bunama hastalığı iyice ilerleyen elebaşı Fetullah Gülen artık kimseyle görüşmüyor. Bunama hastası elebaşı Fethullah Gülen karar alamaz hale geldi.

Liderlik için harekete geçti

Gülen’in yerine geçmesi beklenen FETÖ’nün üst düzey yöneticisi Mustafa Özcan bu boşluğu değerlendirip harekete geçti. Elebaşı Gülen’in veliahtı olarak görülen Mehmet Ali Şengül’e örgütün başına geçmek istediğini söyledi. Ret yanıtı gelince de Şengül’ü hedefine aldı.

Örgütün iki ismi liderlik savaşına girdi

FETÖ'nün sorumlularından Mehmet Ali Şengül Fetullah Gülen 1966 yılında örgütü kurduğunda yakınındaki 14 kişiden biriydi... Şengül 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi yurt dışına firar etmişti. Almanya’da yaşayan Mehmet Ali Şengül Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü. İstihbarat raporunda Şengül’ün ölümüyle ilgili çok çarpıcı tespitlere yer verildi.

Rapora göre Mustafa Özcan, kendisine rakip gördüğü Mehmet Ali Şengül’ü ortadan kaldırmak için Alman istihbaratıyla işbirliği yaptı. Mustafa özcan hastanedeki doktorlara Şengül’e ağır ilaçlar verilmesi için yüklü miktarda para ödedi. 11 Temmuz 2021 tarihinde ise rüşvet verdiği doktorlara “artık fişini çekebilirsiniz zamanı geldi” mesajını iletti. Mesajdan hemen sonra Şengül öldü.

İstihbarat raporunda elebaşı Fetullah Gülen’den artık iyice umudu kesen örgüt yöneticilerinin mezar yerini de hazırladığı bilgisine yer verildi. Örgüt sorumluları 2015 yılında Pensilvanya'da bir arazi satın aldı, bu FETÖ'nün çiftliğine 5 kilometre uzaklıkta.

Örgüt araziyi mezarlığa dönüştürdü. Adına gurbet mezarlığı denildi. ABD’de ölen örgüt üyeleri buraya gömülüyor. Elebaşı Fetullah Gülen için de bu arazide bir mezar yeri hazırlandı. Rapora göre, terörist başı Gülen için hazırlanan mezar yeri iki selvi ağacının arasında yer alıyor.